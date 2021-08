Sembrerebbe in stand by la trattativa tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato sull'emittente satellitare, infatti, al momento si registra il nodo relativo alla formula: i giallorossi vogliono cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoneri insistono a voler mantenere solamente un'opzione sul trasferimento definitivo del classe '91. Intanto il Milan sonda altre opzioni: fra queste Dalot e Odriozola.

(Sky Sport)