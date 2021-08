Operazione di mercato imbastita in men che non si dica quella che dovrebbe portare Nicolò Evangelisti dalla Roma all'Empoli. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato, il difensore classe 2003, finora in forza alla Primavera giallorossa, sarebbe vicinissimo al passaggio alla squadra toscana a titolo definitivo.

(alfredopedulla.com)

