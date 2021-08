Calciomercato Roma, Eberl (ds Gladbach): "Parleremo con Zakaria per il rinnovo"

A lungo accostato alla Roma - contratto in scadenza il prossimo giugno e caratteristiche tecniche compatibili con il profilo ricercato da Tiago Pinto per il centrocampo - Denis Zakaria potrebbe ora rinnovare il proprio accordo con il Borussia Monchengladbach. A confermarlo il direttore sportivo del club tedesco, Max Eberl. Il dirigente:

"Cercheremo di parlare con Denis per estendere il contratto. In questa fase, con il Coronavirus, i giocatori non dovrebbero rischiare. Potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto".