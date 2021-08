Accordo raggiunto e ultimo ostacolo superato. Alessandro Florenzi si prepara a vestire la maglia del Milan. È arrivato infatti l'ok del fondo Elliot per il prestito dalla Roma del terzino, per il quale il club rossonero sborserà subito un milione e altri 4,5 per l'eventuale riscatto. Il giocatore è atteso domani a Milano per le visite mediche di rito.

(Sky Sport)