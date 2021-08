Calciomercato Roma: Dzeko tra le opzioni per sostituire Lukaku all'Inter

Con la partenza di Romelu Lukaku dall'Inter, che sembra ormai scontata, i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il preferito del club nerazzurro per sostituire l'attaccante belga sembrerebbe Duvan Zapata, ma ci sono altri profili tra quelli monitorati. Se non dovesse andare in porto la trattativa per acquistare il colombiano, infatti, l'Inter virerebbe su Edin Dzeko: il bosniaco è legato alla Roma ancora per un altro anno, ma l'ingaggio del numero 9 è considerato troppo elevato per i parametri del club giallorosso.

(La Repubblica)