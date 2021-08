Calciomercato Roma, dall'Uruguay: accordo totale raggiunto tra giallorossi, Palmeiras e Nacional. Vina ufficiale nelle prossime ore

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra i giocatori accostati al club giallorosso c'è anche Matias Vina, che stando alle ultime notizie adesso sarebbe davvero pronto a sbarcare nella Capitale. Il terzino scelto da Tiago Pinto per sostituire Spinazzola infatti aspettava il via libera per il definitivo trasferimento, che sembra essere ormai questione di ore. Dall'Uruguay infatti il giornalista Rodrigo Romano riporta la notizia attraverso il proprio profilo Twitter che la Roma ha ormai l'accordo totale con il Palmeiras e il Nacional. Cifre, sgravi fiscali e termini di trasferimento sono stati siglati oggi e i giallorossi sarebbero pronti all'annuncio del giocatore attraverso i propri canali ufficiali.

MATiAS VIÑA. Acuerdo total Roma/Palmeiras/Nacional. Las cifras, descuentos impositivos y los términos de la transferencia se sellaron hoy y el club italiano lo presentará en horas en sus canales oficiales. pic.twitter.com/kDI5B7rRqr — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) August 5, 2021