Accostato nei giorni scorsi anche alla Roma, Samuel Umtiti resterà al Barcellona. Secondo quanto scrivono in Spagna, la decisione, ormai da ritenere definitiva, è arrivata dopo un incontro tra il difensore francese e la dirigenza del club blaugrana. Dunque il centrale classe 1993 sarà un'opzione in più per Ronald Koeman.

