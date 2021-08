Calciomercato Roma, dalla Spagna: per Pjanic priorità alla Juventus, ma valuta i giallorossi come alternativa

Dopo una sola stagione con la maglia del Barcellona, per Miralem Pjanic si discute già di un possibile addio e di un ritorno alla Juventus. Stando alle indiscrezioni del quotidiano sportivo spagnolo, il club bianconero sarebbe la priorità per il centrocampista bosniaco, in attesa dell'evoluzione della situazione di Ramsey: se per la prima giornata di Serie A Massimiliano Allegri non dovesse convocare il gallese, per Pjanic potrebbe riaprirsi la possibilità di tornare. Barça e Juventus, infatti, sarebbero già d'accordo per il trasferimento.

Ma, se non dovesse concretizzarsi il suo passaggio a Torino, il classe '90 valuterebbe altre opzioni: la grande alternativa alla Juventus sarebbe la Roma di José Mourinho e anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno.

(mundodeportivo.com)

