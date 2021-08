Calciomercato Roma, dalla Germania: Delaney può lasciare il Borussia Dortmund per 10 milioni

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. I giallorossi erano in trattativa con l'Arsenal per il cartellino di Granit Xhaka, ma le parole di Arteta e le richieste dei Gunners rendono l'operazione impossibile da chiudere. Per questo Tiago Pinto ora dovrà virare su altri profili da regalare a José Mourinho in vista della prossima stagione. Tra questi c'è anche il centrocampista del Borussia Dortmund Thomas Delaney, in scadenza di contratto con il club giallonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il giocatore potrebbe lasciare il Dotmund per una cifra vicina ai 10 milioni di euro ma il club starebbe provando a trattenerlo con un rinnovo di contratto.

(Bild)