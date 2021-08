Calciomercato Roma, dalla Germania: Bayern Monaco su Sabitzer. Su di lui anche Roma e Milan

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera per la prima gara ufficiale della stagione, ma i giallorossi continuano a muoversi sul fronte del mercato per regalare a José Mourinho gli ultimi colpi di mercato. Nella lista di Tiago Pinto c'è anche un centrocampista e tra i nomi accosti alla Roma è presente anche quello di Sabitzer. Sul giocatore del Lipsia però, stando a quanto riportato dal tabloid tedesco, sarebbe forte l'interesse del Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann punta sul fatto che il centrocampista fin da bambino sia tifoso del club, ma l'interesse della Roma e del Milan preoccupano i tedeschi. In particolare l'idea di lavorare con Mourinho potrebbe giocare un ruolo importante per convincere il giocatore a vestire la maglia giallorossa.

(sportbild.bild.de)

