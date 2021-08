Calciomercato Roma: idea Villar per il Sassuolo. Ma arrivano smentite. Il giocatore: "Basta con queste cose, c'è solo la Roma!" (FOTO)

Si accende una nuova possibilità per Gonzalo Villar, che potrebbe lasciare la Roma e rimanere comunque in Serie A: secondo quanto riporta Emanuele Zotti de Il Tempo sarebbero andati in scena dei contatti tra il Sassuolo e l'entourage del centrocampista spagnolo, con il club neroverde che starebbe valutando i costi di un'eventuale operazione in entrata per accaparrarsi il numero 8 giallorosso.

Arriva un tweet del giocatore a spegnere le voci di mercato che lo vorrebbero in contatto con il Sassuolo: "Basta con queste cose, c'è solo la Roma".

Smentite sul supposto interesse del Sassuolo per Villar: secondo quanto appreso dalla redazione de LaRoma24.it, Gonzalo Villar non rappresenterebbe un'alternativa per il centrocampo neroverde, nonostante le indiscrezioni relative a dei contatti andati in scena tra la società emiliana e l'entourage del giocatore.

LR24