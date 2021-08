Calciomercato Roma, contatti in giornata tra l'Inter e l'agente di Dzeko

L'Inter si inizia a muovere sul mercato per individuare un giocatore per sostituire Lukaku. L'attaccante belga si appresta a lasciare Milano per trasferirsi al Chelsea e il club nerazzurro sta lavorando per individuare il suo sostituto. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, l'Inter starebbe pensando a Edin Dzeko. Il giornata ci sarebbero stati dei contatti tra la società e lagente del bosniaco.





