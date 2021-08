Calciomercato Roma: Cardinali ceduto al Latina

La Roma concretizza un'altra operazione in uscita che riguarda i giovani ex Primavera che non hanno spazio nel club giallorosso. A lasciare Trigoria stavolta è Matteo Cardinali, ex portiere dell'undici di Alberto De Rossi che è stato ceduto a titolo definitivo al Latina. Cardinali nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Matelica, sempre in Serie C. L'estremo difensore classe 2001 ha firmato un contratto triennale: a Latina ritroverà tra gli altri Eros De Santis e Lorenzo Di Livio, altri due ex del vivaio giallorosso.

(latinacalcio.info)