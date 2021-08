Di proprietà della Roma e nella scorsa stagione in prestito al Matelica, Matteo Cardinali è pronto per una nuova avventura. Come fa sapere il sito dell'esperto di calciomercato, il portiere classe 2001 si trasferisce al Latina, club che milita in Serie C.

(gianlucadimarzio.com)

