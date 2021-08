Calciomercato Roma, Cairo fa il prezzo per Belotti: chiede più di 18 milioni

Se dovesse concretizzarsi il passaggio di Edin Dzeko all'Inter, il primo nome per sostituire il bosniaco sembra quello di Andrea Belotti per la Roma. Come scrive il sito dedicato al mercato sul giocatore c'è anche l'Atalanta, la cui prima scelta è però Abraham del Chelsea. Si fa quindi strada la pista giallorossa, il Gallo vorrebbe lavorare con Mourinho, che lo apprezza dai tempi del Tottenham. Cairo per liberare il suo capitano prenderebbe in considerazione solo offerte superiori ai 17/18 milioni di euro. Il Gallo intanto ha detto ‘no’ allo Zenit.

