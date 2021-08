L'arrivo di Abraham, oltre a quello di Shomurodov, potrebbe far diminuire, e non di poco, gli spazi per Borja Mayoral. Su queste basi, raccontando di una valutazione dello spagnolo sull'ipotesi di lasciare Roma dopo una stagione, l'emittente radiofonica fiorentina ha rivelato l'indiscrezione secondo cui la società viola è interessata all'ex attaccante del Real Madrid che, viene inoltre riportato, apprezza particolarmente lo stile di gioco di Italiano.

(radio bruno)