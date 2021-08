La Roma continua a cercare una pedina da regalare a Mourinho per il centrocampo. Si tenta di cedere un centrocampista per far spazio al nuovo arrivo e Amadou Diawara potrebbe essere il sacrificato. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, sarebbe stata bocciata in partenza l'ipotesi di uno scambio con il Torino per arrivare a Rolando Mandragora, accostato al club di Trigoria anche in passato.

(Il Messaggero)