Si avvicina la cessione di un altro esubero in casa Roma: si tratta di William Bianda. secondo quanto riferisce l'edizione odierna del quotidiano, il difensore arrivato in giallorosso nell'era Monchi è volato in Francia in attesa della formalizzazione del suo passaggio al Nancy. Un ritorno in patria, dunque, dopo l'esperienza allo Zulte Waregem della passata stagione.

(Il Tempo)