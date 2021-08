Calciomercato Roma, Belotti rinnova con il Torino. Da definire solo l'accordo sulla clausola rescissoria

Andrea Belotti continuerà a vestire la maglia del Torino. L'attaccante dei granata, campione d'Europa in carica, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno è stato accostato in più occasioni alla Roma di Mourinho, che era in cerca di un nuovo centravanti. Stando a quanto riportato dall'emittente satellitare però, Belotti sarebbe ufficialmente fuori dal mercato visto che avrebbe accettato il rinnovo di contratto proposto dal Torino per 3.3 milioni di euro a stagione. Da definire solo la questione relativa alla clausola rescissoria, che il giocatore vorrebbe fissare tra i 20 e i 25 milioni.

(Sky Sport)