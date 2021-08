Calciomercato Roma, Azmoun: "Futuro? Aspetto una risposta dallo Zenit"

Tra gli attaccanti in orbita Roma per il dopo Dzeko, c'è anche Sardar Azmoun, già sondato nelle scorse settimane. L'attaccante dello Zenit, dopo la partita contro il Krasnodar, ha parlato in conferenza stampa anche del futuro: “Ho un contratto con lo Zenit e ora sono concentrato solo sulle gare che devo giocare. Aspetto la decisione del club sul mio futuro, accadrà ciò che decideranno. In ogni caso io continuerò a lavorare, ma aspetto una risposta”.