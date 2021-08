E' ormai chiaro, con la scelta di non aggregarlo al resto della squadra al lavoro in Portogallo, che il futuro di Florenzi sarà (nuovamente) lontano da Roma. Dopo i prestiti al Valencia e, l'ultima stagione, al Psg, ora l'esterno laureatosi campione d'Europa con la Nazionale potrebbe nuovamente tornare in Liga: sulle sue tracce c'è l'Atletico Madrid, che potrebbe cedere Trippier, e il Siviglia di Monchi.

(calciomercato.com)

