Calciomercato Roma, Arsenal fiducioso per il rinnovo di Xhaka. Fascia da capitano e maglia da titolare contro il Brentford

L'Arsenal è sempre più fiducioso di poter strappare a Granit Xhaka il rinnovo di contratto, per poter contare sulle sue prestazioni fino a giugno 2025. La Roma aveva messo il centrocampista svizzero nel proprio mirino, ma l'alta richiesta dei Gunners non ha permesso al momento ai giallorossi di chiudere la trattativa. Il giocatore però deve firmare ancora il rinnovo di contratto e, stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club inglese avrebbe scelto di dare fiducia a Xhaka per il prossimo anno dandogli una maglia da titolare e la fascia da capitano questa sera per la prima gara stagionale contro il Brentford.

Arsenal are confident to have Granit Xhaka new contract signed ‘very soon’. Agreement reached until June 2025, increased salary and player prepared to accept. Final clauses to be fixed and then it’ll be official. ⚪️? #AFC

Xhaka will be Arsenal captain tonight, club announced.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021