Calciomercato Roma: appuntamento fissato con Pellegrini per il rinnovo fino al 2026. Verrà tolta la clausola da 30 milioni

Tra i principali protagonisti di questo avvio di stagione c'è senza dubbio Lorenzo Pellegrini, autore di una doppietta nell'ultima sfida vinta per 4-0 sul campo della Salernitana. Il contratto del centrocampista è oggetto di trattativa da tempo e, secondo quanto riferito, è in programma un incontro tra la Roma e l'agente del giocatore nei prossimi giorni per apporre le firme su un accordo quinquennale. Il club giallorosso ha offerto un contratto di 3 milioni annui più 1 di bonus, inoltre verrà tolta la clausola rescissoria da 30 milioni attualmente presente.

Scheduled a meeting between #ASRoma and the agent of Lorenzo #Pellegrini in the next days to close the contract extension until 2026. Giallorossi have offered a salary by €3M/year + 1M as bonuses and are confident to finalize the deal. The release clause by €30M will be deleted

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 31, 2021