Calciomercato Roma, ancora in stallo la cessione di Nzonzi. Il giocatore ha rifiutato tutte le offerte

Mentre la Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro la Fiorentina, per la prima gara ufficiale della Serie A 2021/2022, il general manager Tiago Pinto è a lavoro sul fronte del mercato per chiudere le ultime trattative. La necessità del gm giallorosso è quella di vendere i giocatori fuori dal progetto tecnico, come Nzonzi. Come riferito però dal giornalista de Il Tempo Emanuele Zotti su Twitter, sembra che la situazione del francese sia in stallo. Il padre del giocatore, che cura i suoi interessi, ha infatti al momento rifiutato tutte le offerte pervenute per il centrocampista. La Roma continua a lavorare per trovare una soluzione.

