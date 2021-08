Calciomercato Roma, ag. Diawara: "Non ha rifiutato alcuna destinazione. Il giocatore piace, ma non ci sono trattative o offerte concrete"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Daniele Piraino, agente di Amadou Diawara, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla pagina di calciomercato in cui ha spiegato come il suo assistito non abbia rifiutato alcuna offerta di trasferimento pervenuta alla Roma. Queste le sue parole: "Amadou è un giocatore che riscuote interessi e apprezzamenti, da tempo. Però ci teniamo a sottolineare che non ha rifiutato alcuna destinazione. Ripeto, piace ma non ci sono trattative o offerte concrete, dunque cosa dovrebbe rifiutare?".

