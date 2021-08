Sfumato Xhaka, rischia di sfumare anche Teun Koopmeiners per la Roma, considerato la principale alternativa al centrocampista dell'Arsenal. Come scrive Alfredo Pedullà, però, l'olandese è vicino all'Atalanta. In serata si sono intensificati i rapporti tra i bergamaschi e l'AZ, che chiede 20 milioni. Il giocatore ha già un accordo con i nerazzurri per un quinquennale da 1,5 milioni a salire, apprezza la filosofia del club e vorrebbe giocare la Champions League.

(alfedopedulla.com)

