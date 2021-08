Calciomercato Roma, accordo di massima raggiunto tra giallorossi e Bruges per Providence

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, ma la priorità del general manager Tiago Pinto al momento è quella di sfoltire la rosa. Tra i giocatori in uscita ci sono anche molti giovani della Primavera e tra questi anche Ruben Providence. La redazione de LaRoma24.it aveva riportato la notizia di un interesse del Bruges per il giovane, e la notizia sembra essere confermata. Stando a quanto riportato dal portale belga, tra i due club sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima per la prossima stagione. Resta da capire se l'esterno partirà a titolo definitivo o se si lavorerà per un prestito con diritto di riscatto.

(footnews.be)

