Termina l'avventura di Radja Nainggolan all'Inter: l'ex centrocampista giallorosso era passato in nerazzurro proprio dalla Roma nel 2018 (nell'ambito dell'affare Zaniolo e Santon si era trasferiti nella capitale). "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Radja Nainggolan per la risoluzione del contratto con il Club", è quanto ha annunciato l'Inter con una nota ufficiale.

(inter.it)

