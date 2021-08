Calciomercato, l'ex giallorosso Iturbe torna in Europa: giocherà nell'Aris Salonicco

Juan Manuel Iturbe torna in Europa. Dopo i 4 anni trascorsi in Messico, l'ex attaccante della Roma riparte dalla Grecia. Rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con i Pumas, Iturbe nella prossima stagione giocherà con l'Aris Salonicco, che la scorsa stagione ha chiuso il campionato greco al terzo posto. Non disputerà le coppe europee, visto che l'Aris è stato eliminato dall'Astana nei preliminari di Conference League.

L'annuncio ufficiale del suo ingaggio è arrivato ieri sera. Dopo le visite mediche di rito, Iturbe ha firmato un contratto biennale, fino al giugno 2023.

(arisfc.com.gr)