Calciomercato: l'ex giallorosso Bojan al Vissel Kobe in Giappone (FOTO)

Nuova avventura per l'ex giallorosso Bojan Krkic: lo spagnolo classe 1990 raggiunge Andres Iniesta in Giappone. L'ex attaccante della Roma e del Barça ha infatti firmato per il Vissel Kobe. Lo annuncia sui social Bojan: "Tutto pronto per una nuova destinazione! Sono davvero entusiasta di questa straordinaria opportunità professionale e personale. Grazie per la fiducia, non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida".

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. ??⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021