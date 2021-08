Calciomercato, Juan Jesus verso il Napoli: accordo raggiunto

Nuova avventura in Serie A per Juan Jesus: svincolato dal 30 giugno, dopo aver trascorso 5 stagioni alla Roma, il difensore brasiliano è vicino al trasferimento al Napoli di Luciano Spalletti. Come fa sapere su Twitter l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l'accordo tra il club di De Laurentiis e il giocatore, che sarà il quarto difensore in rosa.