Calciomercato, due cessioni nel Sassuolo: Bourabia allo Spezia, Haraslin allo Sparta Praga

Si muove, in queste ultime ore di calciomercato, anche il Sassuolo, prossimo avversario della Roma in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Il club cede Bourabia e Haraslin, come fa sapere sul sito ufficiale:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: BOURABIA Mehdi (classe ’91, centrocampista): ceduto a titolo di prestito con obbligo di acquisto allo A.C. Spezia. HARASLIN Lukas (classe ’96, attaccante): ceduto a titolo di prestito con obbligo di acquisto allo Sparta Praga".

(sassuolocalcio.it)

