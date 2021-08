Calciomercato, dall'Inghilterra: Ramsdale all'Arsenal dallo Sheff Utd. Possibile accelerata nella trattativa con la Roma per Olsen

E' praticamente ai dettagli l'accordo che porterebbe Aaron Ramsdale, portiere in forza allo Sheffield United, a vestire la maglia dell'Arsenal. Come riporta il giornalista britannico David Ornstein di The Athletic, l'estremo difensore dovrebbe passare ai Gunners per 24 milioni di sterline più 6 di bonus. Diventa a questo punto probabile che si sblocchi la trattativa per portare allo Sheff Utd il sostituto di Ramsdale, che potrebbe essere Robin Olsen. Negli ultimi giorni il portiere della Roma è stato insistentemente accostato al club di Championship.

? Arsenal on verge of agreement with Sheff Utd to sign Aaron Ramsdale. £24m + £6m in add-ons (only likely to apply if/when 23yo is established 1st choice). #SHU initially wanted £40m. Proposed deal 4yrs + 1 option. Not in squad vs #WBA @TheAthleticUK #AFC https://t.co/aN8kJ70EBy

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 18, 2021