In procinto di accasarsi al Napoli uno dei nomi accostati alla Roma nel corso del calciomercato estivo: si tratta di André Zambo Anguissa, centrocampista camerunense del Fulham. Come riporta Gianluca Di Marzio su Twitter, Anguissa ha trovato l'accordo per il trasferimento alla corte di Spalletti e svolgerà presto le visite mediche di rito.