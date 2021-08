Abraham a Londra per ottenere il visto lavorativo. La Roma lo inserisce in lista Uefa

Tammy Abraham, il nuovo attaccante della Roma annunciato ufficialmente nella giornata di oggi, dopo aver svolto il suo primo allenamento a Trigoria è tornato a Londra, dove dovrà svolgere gli ultimi passaggi per chiudere l'iter burocratico che gli permetterà di ottenere il visto per lavorare in Italia. L'attaccante intanto è stato già inserito all'interno della lista Uefa in vista della gara di ritorno contro il Trabzonspor. Dopo il suo ritorno dovrà restare cinque giorni in isolamento, ma visti i tempi potrebbe prendere parte alla partita contro la Fiorentina.

