Villa Stuart: visite mediche per Nzonzi (VIDEO)

Tra i giocatori fuori dal progetto di José Mourinho c'è anche Steven Nzonzi, che ha trascorso l'ultimo anno e mezzo in prestito in Francia con la maglia del Rennes. Il centrocampista, arrivato alla Roma nell'estate del 2018, è tornato in Italia e oggi si è presentato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di idoneità sportiva, come mostra con un video su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi.

Nei prossimi giorni Nzonzi inizierà ad allenarsi a parte, insieme agli altri esuberi, a Trigoria.