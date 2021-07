L'ex centrocampista giallorosso Gerson torna in Europa e si trasferisce in Ligue 1: il brasiliano è un nuovo giocatore del Marsiglia, club che segue anche i romanisti Pau Loepz e Cengiz Under. L'ormai ex Flamengo ha firmato un contratto quinquennale. Spettatrice interessata dell'operazione anche la Roma, che aveva mantenuto il 10% della cifra in eccesso rispetto al prezzo di vendita ed incasserà quindi 1,3 milioni di euro.

(om.fr)

