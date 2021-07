UFFICIALE: Antonucci ceduto a titolo definitivo al Cittadella

Mirko Antonucci diventa un giocatore del Cittadella. Come anticipato in mattinata, nel pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Roma che lo ha ceduto a titolo definitivo al club che milita in Serie B. Nella scorsa stagione, Antonucci dopo l'iniziale prestito al Vitoria Setubal, ha trascorso l'annata in prestito alla Salernitana.

? Mirko Antonucci ceduto a titolo definitivo al Cittadella In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma pic.twitter.com/EhzsQgDIe2 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2021