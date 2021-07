Tra Roma e Pellegrini prove di intesa per il rinnovo di contratto

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Non hanno fatto in tempo circolare voci di un possibile gelo tra la Roma e Lorenzo Pellegrini, (...) ed ecco che si materializza l'incontro che spazza via buona parte delle preoccupazioni e riapre le porte a un futuro giallorosso del suo Capitano. Tiago Pinto, infatti, ieri mattina ha fatto accomodare il procuratore del centrocampista per una prima prova di intesa tra le parti. (...) Tra le parti, c'è stato un nuovo inizio per provare a trovare il punto d'accordo per un adeguamento economico e un prolungamento che prevedibilmente sarà almeno fino al giugno del 2025. La Roma non ha mai fatto mistero di voler fare di Pellegrini un punto fermo per presente e futuro, e il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto che a lui l'idea di continuare a vestire la maglia che ha sempre indossato. (...) E che ci sarà bisogno di tempo, è piuttosto verosimile visto che le voci di dentro fanno sapere che tra offerta (tre milioni) e richiesta (quattro) c'è una differenza non proprio da quattro baiocchi. (...)

VAI ALL'ARTICOLO INTEGRALE