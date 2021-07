Cambio in panchina della Roma Under 18: secondo le indiscrezioni del portale sportivo, Aniello Parisi lascia la panchina giallorossa per iniziare una nuova avventura in Lussemburgo. Il tecnico sarà il responsabile del settore giovanile e l'allenatore dell'Under 23 Football Club Swift Hesperange.

(tuttomercatoweb.com)

