Retroscena Spinazzola, chiamata anche di Marina Granovskaia del Chelsea. Il club inglese era interessato a lui

In attesa che venga svolta l'operazione al tendine d'achille, Leonardo Spinazzola continua a ricevere messaggi d'affetto e chiamate di persone che esprimono la propria vicinanza. Oltre a quelle di José Mourinho e Tiago Pinto, tecnico e general manager della Roma, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Angelo Mangiante, il giallorosso avrebbe ricevuto una chiamata anche da parte di Marina Granovskaia, dirigente sportivo del Chelsea. Il club inglese era sulle sue tracce per la prossima stagione e l'infortunio del terzino costringerà il club a rivedere i propri piani.

#Spinazzola won’t be able to play for the next 6/7 months (broke his Achilles tendon).

Spinazzola received messages and phone calls from Mourinho and other teams, including from Marina Granovskaia, as one of the clubs most interested in him was Chelsea. Stay strong! @SkySport pic.twitter.com/FnC9UhMzPR

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 4, 2021