Milan, Maignan: "Mi ha contattato anche la Roma ma la trattativa coi rossoneri era già conclusa"

E' stato presentato oggi Mike Maignan, nuovo portiere del Milan: "La scuola francese e quella italiana per quanto riguarda i portieri- ha dichiarato - sono differenti, ma io sono sempre aperto a cose nuove e a imparare. Con Maldini e Massara ho provato subito grande piacere ed emozione nel trattare, già dal primo contatto. Stavo concludendo un'ottima stagione al Lille, ma ho confermato fin da subito la mia volontà ad iniziare la mia avventura rossonera. Abbiamo parlato e discusso, ma dovevamo aspettare prima la trattativa del rinnovo con Donnarumma, 'et voilà', eccomi qui".

Poi conferma l'interessamento last minute dei giallorossi: "Altre squadre mi hanno contattato, come ad esempio la Roma, ma per me la trattativa con il Milan era già conclusa".