Inter, il dopo Hakimi: Bellerin in pole, ma rispunta Florenzi...

GAZZETTA.IT (F. SESSA) - Hakimi è già il passato, il futuro non aspetta. Il presente è lo sbarco di Inzaghi, il raduno, la nuova Inter che annusa la prossima stagione. [...]Perché è vero che non c’è fretta, ma gli esterni sono fondamentali nel gioco di Inzaghi. [...] Prima verrà risolta la questione, prima si potrà iniziare a lavorare sulla nuova creatura. I nomi sul tavolo sono noti ormai da settimane, tra obiettivi più proibitivi e altri maggiormente alla portata. Il profilo in cima alla lista è Bellerin, esterno dell’Arsenal cresciuto nelle giovanili del Barcellona e personaggio a tutto tondo, tra moda, dieta vegana e attenzione alle problematiche ambientali. [...] La cifra in ballo è intorno ai 25 milioni di euro: per le attuali casse nerazzurre, rischia di essere troppo.

E dunque si valutano anche altri profili, a partire da Zappacosta: l’ex Atalanta è rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa ed è un nome più accessibile. [...] Discorso che vale anche per Dumfries, capace di segnare due gol agli Europei con la maglia dell’Olanda: exploit che rischia di rendere proibitiva una trattativa con il PSV, con cui l’esterno è legato da un contratto fino al 2023. [...]

C’è poi sul tavolo sempre il nome di Alessandro Florenzi, tornato a Roma dopo il prestito al Psg. Trent’anni compiuti a marzo, scadenza nel 2023 e lontano dalla capitale da un anno e mezzo: sulla carta, potrebbe essere l’opzione più accessibile. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE