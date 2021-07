Calciomercato: Sergio Ramos firma un biennale col Psg. E al club francese 'scappa' l'annuncio ufficiale...

Sergio Ramos è a Parigi. Come riporta la stampa francese, l'ormai ex centrale del Real Madrid ha firmato un contratto biennale con il Psg. Per errore, però, il club parigino ha pubblicato le dichiarazioni e la scelta del numero di maglia di Ramos, che confermerà il 4 ("L'ho scelto per superstizione"). La nota, pubblicata sul sito del club, è stata prontamente tolta, visto che manca ancora l'ufficialità del passaggio al Paris Saint Germain dell'ex capitano del Real Madrid.