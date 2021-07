Si allena in solitudine a Trigoria ormai da lunedì, visto il regime di quarantena cui è stato sottoposto dopo l'arrivo dal Sud America, ma l'ufficialità dell'acquisto di Matias Vina da parte della Roma non è ancora arrivata. A rallentare l'espletamento di tutte le pratiche la complessa situazione del cartellino del giocatore uruguaiano. Secondo quanto riporta la versione online del quotidiano, però, la ratifica del trasferimento del laterale sinistro dovrebbe arrivare in giornata.

(Il Romanista)

