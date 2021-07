Calciomercato Roma: Tiago Pinto studia le offerte per Zalewski, ma Mourinho vorrebbe tenerlo in rosa

La Roma si gode un giorno di riposo dopo la vittoria di ieri sera contro la Triestina. A regalare la vittoria a José Mourinho è stato il giovane Zalewski, che adesso diventa un giocatore da tenere d'occhio soprattutto dal punto di vista del mercato. Stando a quanto riportato dal portale di calciomercato infatti, il talento della Primavera avrebbe alcune offerte da Venezia e Sampdoria e Tiago Pinto le starebbe valutando per farlo crescere con continuità. Lo Special One però sarebbe rimasto colpito dalle sue prestazione e starebbe pensando di tenerlo in rosa per dargli spazio durante la stagione, soprattutto nelle gare di Conference League.

(calciomercato.com)

