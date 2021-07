Joachim Maehle è tra i protagonisti dell'Europeo della Danimarca. L'esterno dell'Atalanta, arrivato in nerazzurro dal Genk lo scorso gennaio, ha già attirato l'interesse di tanti club. Tra questi ci sono anche Roma ed Inter, che si sono mosse per capire le intenzioni del club bergamasco. Non ci sono offerte ufficiali, ma stando alle voci che arrivano dalla Spagna l'Atletico Madrid avrebbe l'intenzione di avanzare una proposta nelle prossime settimane.

(tuttomercatoweb.com)

