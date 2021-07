La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi in vista della prossima stagione. Tra le varie trattative che il general manager Tiago Pinto sta portando avanti in uscita c'è anche quella di Robin Olsen, che sembrava destinato al Lille. Stando a quanto riportato però dall'emittente satellitare la trattativa con i francesi sembra aver subito una frenata e al momento non c'è certezza sul fatto che possa andare in porto.

(Sky Sport)