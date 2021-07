Calciomercato Roma: si attende l'annuncio di Lokonga all'Arsenal per l'affondo su Xhaka

Un passo alla volta, per arrivare a Granit Xhaka. La Roma è ormai da tempo sul calciatore di proprietà dell'Arsenal e, forte del 'sì' del centrocampista svizzero, sta giocando con i Gunners una vera e propria partita a scacchi. Secondo quanto riferisce su Twitter Fabrizio Romano, il club giallorosso starebbe aspettando l'annuncio del trasferimento di Albert Sambi Lokonga alla corte di Arteta - tutto fatto per il suo passaggio a Londra -, per lanciare l'affondo definitivo per Xhaka.

L'offerta presentata dai giallorossi sarebbe infatti ancora valida, e i club continuano a tenersi in contatto.

AS Roma are waiting for Arsenal to announce Albert Sambi Lokonga as new signing to progress in talks for Granit Xhaka. Bid still on the table - clubs are in direct contact, Xhaka wants to join Roma. ???



Arsenal already completed paperworks with Anderlect for Lokonga. #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021