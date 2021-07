Arrivato a gennaio dalla MLS, di Bryan Reynolds si è parlato in ottica mercato. Stando alle indiscrezioni del sito sportivo, la Roma avrebbe già rifiutato diverse proposte di prestito per Reynolds, comprese quelle del Venezia, di una squadra neopromossa in Premier League e di due club del Belgio.

Il laterale classe 2001, infatti, avrebbe la fiducia di José Mourinho e il club preferirebbe mantenerlo in squadra.

(romapress.net)

